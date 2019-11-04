04.11.2019, 20:22
Новый космический отражатель «Блиц-М» будет запущен в космос 25 декабря
ИА «Ореанда-Новости». Новый космический отражатель «Блиц-М» будет запущен в космос 25 декабря, сообщает издательство «РИА Новости».
С помощью стеклянного сферического лазерного отражателя «Блиц-М» учёные смогут контролировать геодезические и навигационные спутники, а также определять параметры гравитационного поля Земли и его изменения.
Предшественник разработки был разрушен в результате столкновения с космическим мусором ещё в 2013 году. «Блиц-М» будет отправлен на орбиту вместе с 3 спутниками «Гонец-М» 25 декабря 2019 года. Старт ракеты-носителя запланирован с космодрома Плесецк.
С помощью стеклянного сферического лазерного отражателя «Блиц-М» учёные смогут контролировать геодезические и навигационные спутники, а также определять параметры гравитационного поля Земли и его изменения.
Предшественник разработки был разрушен в результате столкновения с космическим мусором ещё в 2013 году. «Блиц-М» будет отправлен на орбиту вместе с 3 спутниками «Гонец-М» 25 декабря 2019 года. Старт ракеты-носителя запланирован с космодрома Плесецк.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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