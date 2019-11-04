С помощью стеклянного сферического лазерного отражателя «Блиц-М» учёные смогутЗемли и его изменения.Предшественник разработки был разрушен в результате«Блиц-М» будет отправлен на орбиту вместе с 3 спутниками «Гонец-М» 25 декабря 2019 года. Старт ракеты-носителя запланирован с космодрома Плесецк.