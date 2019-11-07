ИА «Ореанда-Новости». Терапия нового вида прошла тестирования и была признана безопасной.

Новый способ борьбы с раком заключается в иммунотерапии. Она основана на использовании геномного редактора CRISPR/Cas9. Об этом сообщила пресс-служба Пенсильванского университета, в котором проводились тесты.

Как оказалось, возможность редактирования клеток подобным образом подтвердилась. Специалисты проводили исследование на трёх добровольцах с разными типами опухолей. Результаты тестов показали, что клетки, на которых проводились испытания, будут жизнеспособными, и такой тип лечения является безопасным для человека.

Одним из наиболее успешных в исследованиях и перспективных в использовании вариантов является исправление самоуничтожения в раковых клетках. Проблема, которую нужно исправить, заключается в том, что опухоль размножается абсолютно бесконтрольно, когда изначально, такого быть не должно.

Также, учёные пытаются научить иммунитет распознавать раковые клетки самостоятельно и уничтожать их.