ИА «Ореанда-Новости». В южной части Китая был обнаружен новый вид ассамского летагуса - животные, называемые Biswamoyopterus gaoligongensis. Об этом сообщили в издании ZooKeys.

Летяги – это животные относящиеся к семейству белок. Внешне они выглядят как обычные белки, и большинство из них живут на деревьях. У летяг на боковой части есть кожная перепонка – патагиум. Благодаря ему животные могут планировать между деревьями. Регулируют полёт белки-летяги вытягивая патагий и меняя положение передних лап. В этом случае хвост выполняет функцию тормоза при посадке, а также служит рычагом для создания подъемной силы во время полёта.

Китайские натуралисты обнаружили неизвестный вид летяги. Они населяют тропики на горе Гаолигун, которая находится недалеко от границы с Мьянмой. По словам первооткрывателей, у них есть мех красно-коричневого цвета на спине и желто-белый на животе. Кроме того, природа наделила их длинным темным хвостом, который они используют в качестве балансира и рулевого колеса.

Новые виды могут оказаться на грани исчезновения, поскольку они предположительно представлены небольшой популяцией, а леса, в которых он обитает, находятся слишком близко к населенным пунктам.