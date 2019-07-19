ИА «Ореанда-Новости». Канадские и российские биологи обнаружили два новых вида хищных организмов, предками которых были обычные красные водоросли. которые способны осуществлять фотосинтез. Их характеристики и значение этого открытия для науки было описано в журнале Nature.

Микроскопические протисты Rhodelphis limneticus и Rhodelphis marinus являются "родственниками" красных водорослей по генетическим характеристикам. Красные водоросли - обладают мясистой структурой, крупные организмы с простыми геномами, которые осуществляют фотосинтез, подобно растениям родольфо-клеточных хищников с большим и сложным геномом. У двух видов водорослей есть хлоропласт, хотя он больше не фотосинтезирует, что указывает на их тесную связь с растениями в прошлом. У них также есть жгутики, похожие по своей структуре на жгуты, которые замещают двигательный аппарат и позволяют охотиться.

Чтобы понять, какое систематическое положение организмов было обнаружено, группа провела генетический анализ. Оказалось, что клетки хищников содержат ДНК, кодирующую число, ассоциированное с белками фотосинтеза, но ДНК самих пластид не обнаружена. Более того, в основе не осталось ничего, что могло бы контролировать или осуществлять фотосинтез. Отсутсвие этих клеток было замещено чрезмерным количеством других генов, необходимых для выживания организмов. Все эти характеристики прямо противоположны тем, которые описывают представители красных водорослей.

Один из экспертов-биологов Денис Тихоненков подчеркивает важность этого открытия: оно радикально меняет все знания об эволюции растений. Раньше учёные считали, что после симбиоза с цианобактериями растения готовились к воспроизводству фотосинтеза, но теперь выясняется, что это не так. Они пребывают в эволюционной фазе «силы от употребления органических продуктов питания».