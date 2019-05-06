ИА «Ореанда-Новости». Специалисты NASA обнародовали информацию о наступлении очередного ледникового периода. В обозримом будущем угроза глобального потепления может повлечь за собой невиданные ранее заморозки.

Как отмечают учёные, в истории нашей планеты ледниковые периоды были природными явлениями, множество раз происходившими в разные времена. Этим катаклизмам всегда предшествовало глобальное потепление. Выяснить периодику этих циклов стало возможным благодаря очередному открытию в Антарктиде. Как отмечается в исследовании, ключ к разгадке здесь лежит в глубине недр Земли. Древние пласты хранят в себе ценные сведения о ранних периодах климатической истории нашей планеты. И именно таким путём учёные продвинулись в процессе исследования древних ледников Антарктиды. Исследователям удалось получить уникальные данные о наступающих климатических изменениях. Как оказалось, эпоха ближайшего ледникового периода грядёт примерно через 50 тысяч лет. И поспособствуют приходу вечной мерзлоты в том числе орбиты планет Сатурна и Юпитера. Их масса настолько велика, что может повлиять на деформацию орбиты Земли. В результате таких межпланетарных воздействий солнечный свет, который проникает на поверхность нашей планеты, будет поступать в значительно меньших объёмах.

Как отмечают учёные, сегодня Земля вошла в четвертичный период оледенения. Он является самым коротким. Тем не менее, исследователи полагают, что именно в подобные климатические эпохи на Земле и зародилось человечество. В те времена Homo sapiens не мог похвалится большим размер или густой шерстью, но люди смогли выживать в тяжёлых условиях ледниковой тундры на протяжении многих тысяч лет.