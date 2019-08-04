ИА "Ореанда-Новости" О непереносимости такого растительного белка как глютен стало известно практически в последнее десятилетие.Специалисты рассказали, какие признаки могут обнаружиться у человека, если он страдает этим недугом.

Основной индикатор непереносимости растительного белка связан с проблемами желудочно-кишечного тракта. Тошноту, вздутие живота, диарею или запор принято связывать с другими формами заболевания. Чаще всего лечение диагноза «синдром раздражённого кишечника» не приводит к положительным результатам, соответственно, проблема в высокой чувствительности организма к глютену.

Колебания в весе, которые нельзя объяснить сторонними факторами, также могут стать симптомом того, что глютен не переваривается организмом человека. Непереносимость глютена напрямую связана с гормональным фоном – нерегулярные менструальные циклы или нарушения сна могут стать поводом обратиться к специалисту. Особенно ярко эти симптомы проявляются у женского пола. Такие проблемы как чувство тревоги и быстрая утомляемость, имеющие в своей основе нарушения в центральной нервной системе, также могут стать поводом для беспокойства.

Стоит обратить пристальное внимание на состояние своих волос, ногтей и зубов. Зуд и сыпь, распространившаяся по всему телу, слабые и ломкие ногти, а также проблемы с зубами могут свидетельствовать о том, что глютен не усваивается должным образом.

Анемию, связанную с дефицитом железа в организме, также легко спутать с непереносимостью этого растительного белка. И завершающим признаком, который может указывать на этот недуг, является ряд заболеваний аутоиммунного характера.

Эксперты говорят, что порядка пятнадцати процентов населения Земли не переносит глютен.