ИА "Ореанда-Новости" Учёные обнаружили новый подвид корабельных червей, которые в состоянии питаться камнями и скалами. Основным рационом корабельных червей на протяжении многих лет служила древесина. Поэтому эти создания так сильно вредили морским мореплавателям – черви прогрызали отверстия в каркасе судна или подтачивали опоры пирса.

Корабельные черви имеют в своей основе неверную характеристику – в действительности они считаются моллюсками. Червеобразные особи белого цвета, распространённые в акваториях водоёмов с пресной водой, могут достигать в длину около одного метра. Новый вид «камнеедов» был обнаружен ещё 13 лет назад. Учёные обозначили его как «Lithoredo abatanica». Место обнаружения этих необычных особей стала пресноводная река Абатан, которая протекает на Филиппинах. Более точные исследования этого моллюска приходятся на прошлый год.

Lithoredo abatanica отличается от своих предшественников прежде всего характером зубов. Раковина этого моллюска имеет несколько десятков более толстых зубьев, доходящих до одного миллиметра в длину. Такими зубами он счищает каменную крошку. У корабельных червей, в свою очередь, зубов гораздо больше и они более острые, это помогает им впиваться в промокшую древесину.

Кроме того, у камнеедов изменена морфологическая структура организма. В отличие от корабельных червей, у них нет ни внутреннего мышечного мешка, ни бактерий-симбионтов, так как сами по себе камни не могут давать питательные вещества этим организмам. Выживают Lithoredo abatanica благодаря другим бактериям, которые находятся у них в жабрах. Червь всасывает своей задней частью воду, вместе с которой бактерии усваивают органические частички и способствуют их дальнейшему разложению. Именно поэтому Lithoredo abatanica получают питательные вещества.