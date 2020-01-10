Отмечается, что планета больше Земли на 20%. Она находится в так называемой зоне обитаемости своего светила, карликовой звезды класса М под названием TOI 700. Учёные говорят о том, что в теории на этой планете может быть вода, а значит – и условия для зарождения жизни.Расстояние до этой планеты составляет примерно 100 световых лет.