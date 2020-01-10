10.01.2020, 16:21
Обнаружен потенциально обитаемый «двойник» Земли
ИА «Ореанда-Новости». В NASA сообщили, что телескоп TESS впервые с момента своего запуска обнаружил экзопланету, похожую на Землю, пишет «МК».
Отмечается, что планета больше Земли на 20%. Она находится в так называемой зоне обитаемости своего светила, карликовой звезды класса М под названием TOI 700. Учёные говорят о том, что в теории на этой планете может быть вода, а значит – и условия для зарождения жизни.
Расстояние до этой планеты составляет примерно 100 световых лет.
Отмечается, что планета больше Земли на 20%. Она находится в так называемой зоне обитаемости своего светила, карликовой звезды класса М под названием TOI 700. Учёные говорят о том, что в теории на этой планете может быть вода, а значит – и условия для зарождения жизни.
Расстояние до этой планеты составляет примерно 100 световых лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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