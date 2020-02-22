ИА «Ореанда-Новости». Был обнаружен саркофаг в развалинах древнего храма в Риме, предположительно принадлежавший основателю древнейшего города Европы. Открытие вызвало бурное обсуждение среди историков. Исследователи не могут точно определить, является ли она местом захоронения легендарного основателя итальянского города Ромула.

Возраст каменной гробницы вместе с круглым алтарем определяется 6 веком до нашей эры. Согласно легенде, Ромул основал город на Палатинском холме в 753 году до нашей эры после убийства своего брата-близнеца Рема. Перед этим оба брата обитали в лесах вблизи основанного в последствии города, были вскормлены и воспитаны волчицей. Но эксперты расходятся во мнении относительно того, может ли пустая гробница быть связана с Ромулом.

Открытие было представлено общественности итальянскими археологами на Римском форуме в пятницу. Историки утверждают, что находка в самом центре города является одним из самых интересных и неоднозначных археологических открытий за последние десять лет в итальянской науке. Но большинство всё же уверено, что она носит скорее символический характер, чем является реальной могилой.

«Это не гробница Ромула, а место памяти, где праздновался культ Ромула», - утверждает Альфонсина Руссо, руководитель археологического парка Колизей.



Дебаты по поводу определения подлинности найденной гробницы продолжатся на следующей наделе на заседании государственно археологического сообщества.