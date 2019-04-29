ИА «Ореанда-Новости». Исследователи обнаружили, что всего несколько минут игры в видеоигру Sea Hero Quest могут помочь выявить самые ранние стадии болезни Альцгеймера более эффективно, чем современные медицинские тесты.

В новом исследовании использовалось приложение для смартфонов под названием Sea Hero Quest, чтобы отслеживать, как геймеры с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера и без неё погружаются в виртуальный мир, используя свои большие пальцы для перемещения маленькой лодки через сеть морских лабиринтов.

Этот тип теста был ключевым, потому что «пространственная навигация является критическим фактором в выявлении доклинических стадий болезни Альцгеймера», - утверждают авторы исследования, опубликованного в «Известиях Национальной академии наук» .

Исследователи обнаружили, что игроки с высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера выбирают менее эффективные маршруты для достижения контрольных точек в игре. Более того, паттерны движения были выявлены среди игроков из группы генетических рисков, у которых ещё не было проблем с памятью, сказали они. Всего учёные собрали данные более чем 27 000 тыс. игроков в возрасте от 50 до 75 лет. Это возрастные группы с самым высоким риском развития симптомов Альцгеймера. В течение десятилетних исследований был создан глобальный эталон для последующей работы. Полученные результаты открывают широкие возможности, в том числе способствуют «разработке более персонализированных мер для будущих программ диагностики и лечения наркозависимости», рассказала исследователь Джиллиан Кофлан.