ИА «Ореанда-Новости» . Яндекс, транснациональная компания с мировым именем, вынуждена ограничить продажи своего первого гаджета – Яндекс.Станция. Продажи умной колонки со встроенным голосовым помощником «Алиса» начинаются уже сегодня, 10 июля.

После громкого пресс-релиза 29 мая на конференции Yet Another Conference поступило уже более 20 000 заявок на покупку Яндекс.Станции. Из-за начавшегося ажиотажа Констан Круглов, директор по экспериментальным продуктам, объявил о том, что компании пришлось ввести серьезное ограничение: не более двух колонок в одни руки.

Как и было заявлено ранее, стоимость этой мультимедийной платформы составляет 9990 рублей. Продажи запускаются в официальных магазинах Яндекса, затем они будут представлены и в маркетплейсе «Беру». Возле первой точки продажи очередь начала собираться с самого утра.

По словам производителя, Яндекс.Станция станет персональным домашним помощником, который предоставляет широкий спектр услуг и функций по принципу «вопрос-ответ». Колонка четко выполняет все функции «Алисы». По запросу владелец может получить информацию о погоде, пробках, поставить будильник. При подключении Яндекс.Станции через порт HDMI, Wi-Fi или Bluetooth к телевизору или смартфону мультимедийная платформа способна находить фильмы и проигрывать их на экране.

Говоря о технических характеристиках, Яндекс.Станция имеет мощность в 50 Ватт, что, по словам компании «Яндекс», «хватает на небольшую вечеринку». Внутри колонки располагаются пять мощных акустических элементов, которые дают полное погружение в звук по технологии Adaptive Crossfide, воспроизводя как высокие частоты, так и низкие басы. Для точного распознавания речи владельца, микрофонная матрица состоит из целых семи чувствительных элементов. Поэтому новый гаджет от компании «Яндекс» не нуждается в пульте дистанционного управления. Также имеется встроенная система подавления шума: «Алиса» поймет вас с расстояния до 7 метров, даже если вокруг звучат посторонние звуки.

После того, как в октябре 2017 года в таких социальных сетях, как ВКонтакте и Одноклассники было введено ограничение на прослушивание музыки в фоновом режиме сначала до одного часа, а потом и до 30 минут в день, люди активно перешли на пользование Яндекс. Музыкой. По заявлению, которое было сделано на пресс-релизе Яндекс.Станции, при покупке гаджета юзеры получат один год бесплатной подписки на Яндекс. Музыку от партнеров компании.