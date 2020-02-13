ИА «Ореанда-Новости». Американское исследовательское судно столкнулся с гигантским новым айсбергом, отколовшимся от края Антарктиды.

Судно Натаниэля Палмера прошло в нескольких километрах от айсберга В49, как его обозначили. На сегодняшний день этот айсберг самый большой из группы ледяных осколков, выброшенных ледником Пайн-Айленд (PIG) в выходные.

Сам B49 занимает чуть больше 100 квадратных километров, остальные части составляют около – 200 километров.

Доктор Роберт Лартер сделал снимок Большого Берга с палубы «Палмера», который затем опубликовал в Twitter.

Сейчас в Антарктике проходит крупная американо-британской экспедиция, которая исследует близлежащий ледник Твейтс.