ИА «Ореанда-Новости» . В ближайшие несколько лет загрязняющее атмосферу и воду топливо на кораблях может замениться аммиаком, основным элементом удобрений, которые можно сжигать в двигателях океанских судов.

Почти 2% глобальных выбросов углерода и иных вредных веществ в атмосферу приходится на океанское судоходство, поэтому проблема загрязнения окружающей среды водными судами является крайне актуальной. Несмотря на то, что производство аммиака также сопряжено с выбросами углерода, учёные из Лондона заверили, что эта проблема легко решается с помощью современных технологий.

По сообщению организации Man Energy Solutions, корабельный двигатель, который сможет работать на аммиаке, будет готов примерно к началу 2024 года. Первыми океанскими судами, которые будут работать на экологическом топливе, станут танкеры, перевозящие аммиак для удобрений.

Специалисты отмечают, что необходимая инфраструктура для хранения охлаждённого топливного аммиака уже имеется, поскольку глобальное использование данного вещества в сельском хозяйстве дало нужное развитие сети портов, где аммиак хранится и продаётся.