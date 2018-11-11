В компании Biohax, которая вживляет чипы шведским гражданам уже в течение пяти лет, отмечают, что данные с такого чипа считываются любым устройством, которое поддерживает технологию NFC. Таким образом, одним чипом можно заменить банковскую карту, ключи и прочие повседневные предметы.Чип вживляют между большим и указательным пальцами. При этом никакого шрама не остаётся.Получается, что всего лишь одним прикосновением руки чипированный человек может оплатить покупки или проезд в транспорте, а также открыть дверь или сейф. Производители устройств говорят о том, что таким образом они снижают в мире количество пластика, ведь банкам теперь не надо выпускать миллионы кредитных карт.Но есть и существенный минус. Как сообщают «Аргументы и факты»,, а шведы пока говорят о том, что чипы еще не приобрели массовую популярность и хакерам пока неинтересны. Поэтому тенденция вживлять себе чипы пока только растет. При этом на рынок поступают и новые модели, например, чипы с увеличенным объёмом памяти или устройства, которые мигают, если посторонний пытается его взломать.В России такие технологии еще только появляются, но некоторые уже ими пользуются. Так,Среди них есть устройства, которые заменяют ключи от домофона и пропуск на работу. Остальные чипы могут хранить от 800 байт до 1 килобайта данных. На одном таком устройстве записаны пароли от компьютера и других гаджетов.