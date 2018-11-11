11.11.2018, 15:47
Около 4000 шведов вживили себе микрочипы
ИА «Ореанда-Новости». Жители Швеции активно вживляют себе специальные чипы. Около четырёх тысяч человек уже пользуются этими устройствами для упрощения жизни.
В компании Biohax, которая вживляет чипы шведским гражданам уже в течение пяти лет, отмечают, что данные с такого чипа считываются любым устройством, которое поддерживает технологию NFC. Таким образом, одним чипом можно заменить банковскую карту, ключи и прочие повседневные предметы.
Чип вживляют между большим и указательным пальцами. При этом никакого шрама не остаётся. В чипах используют технологию радиочастотной идентификации (RFID). В них можно зашить любую информацию - от паспортных данных до кредитной карты. Получается, что всего лишь одним прикосновением руки чипированный человек может оплатить покупки или проезд в транспорте, а также открыть дверь или сейф. Производители устройств говорят о том, что таким образом они снижают в мире количество пластика, ведь банкам теперь не надо выпускать миллионы кредитных карт.
Но есть и существенный минус. Как сообщают «Аргументы и факты», существует проблема взлома таких чипов. Разработчики сейчас работают над усилением защиты устройств, а шведы пока говорят о том, что чипы еще не приобрели массовую популярность и хакерам пока неинтересны. Поэтому тенденция вживлять себе чипы пока только растет. При этом на рынок поступают и новые модели, например, чипы с увеличенным объёмом памяти или устройства, которые мигают, если посторонний пытается его взломать.
В России такие технологии еще только появляются, но некоторые уже ими пользуются. Так, студент из Тюмени вживил себе два чипа. Один использует для оплаты, а второй в качестве пропуска в университет. А врач из Новосибирска рассказал о том, что имплантировал себе сразу шесть чипов. Среди них есть устройства, которые заменяют ключи от домофона и пропуск на работу. Остальные чипы могут хранить от 800 байт до 1 килобайта данных. На одном таком устройстве записаны пароли от компьютера и других гаджетов.
В компании Biohax, которая вживляет чипы шведским гражданам уже в течение пяти лет, отмечают, что данные с такого чипа считываются любым устройством, которое поддерживает технологию NFC. Таким образом, одним чипом можно заменить банковскую карту, ключи и прочие повседневные предметы.
Чип вживляют между большим и указательным пальцами. При этом никакого шрама не остаётся. В чипах используют технологию радиочастотной идентификации (RFID). В них можно зашить любую информацию - от паспортных данных до кредитной карты. Получается, что всего лишь одним прикосновением руки чипированный человек может оплатить покупки или проезд в транспорте, а также открыть дверь или сейф. Производители устройств говорят о том, что таким образом они снижают в мире количество пластика, ведь банкам теперь не надо выпускать миллионы кредитных карт.
Но есть и существенный минус. Как сообщают «Аргументы и факты», существует проблема взлома таких чипов. Разработчики сейчас работают над усилением защиты устройств, а шведы пока говорят о том, что чипы еще не приобрели массовую популярность и хакерам пока неинтересны. Поэтому тенденция вживлять себе чипы пока только растет. При этом на рынок поступают и новые модели, например, чипы с увеличенным объёмом памяти или устройства, которые мигают, если посторонний пытается его взломать.
В России такие технологии еще только появляются, но некоторые уже ими пользуются. Так, студент из Тюмени вживил себе два чипа. Один использует для оплаты, а второй в качестве пропуска в университет. А врач из Новосибирска рассказал о том, что имплантировал себе сразу шесть чипов. Среди них есть устройства, которые заменяют ключи от домофона и пропуск на работу. Остальные чипы могут хранить от 800 байт до 1 килобайта данных. На одном таком устройстве записаны пароли от компьютера и других гаджетов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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