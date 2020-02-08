08.02.2020, 18:58
Онколог назвал главный продукт, который вызывает рак
ИА «Ореанда-Новости». Врач Андрей Пылев заявил, что чрезмерное потребление красного и химически обработанного мяса способно привести к онкологическим заболеваниям, пишет «МК».
По его словам, если в меню много красного мяса и мало клетчатки, это может привести к серьёзным проблемам. Врач отметил, что слишком горячая пища также приводит к онкологическим заболеваниям.
Специалист добавил, что кофе, шоколад и вино также вызывают патологические состояния, но к раку приводят отнюдь не они.
По его словам, если в меню много красного мяса и мало клетчатки, это может привести к серьёзным проблемам. Врач отметил, что слишком горячая пища также приводит к онкологическим заболеваниям.
Специалист добавил, что кофе, шоколад и вино также вызывают патологические состояния, но к раку приводят отнюдь не они.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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