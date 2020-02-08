По его словам, если в меню много красного мяса и мало клетчатки, это может привести к серьёзным проблемам. Врач отметил, что слишком горячая пища также приводит к онкологическим заболеваниям.Специалист добавил, что кофе, шоколад и вино также вызывают патологические состояния, но к раку приводят отнюдь не они.