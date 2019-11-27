ИА «Ореанда-Новости». Замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер рассказал, по каким признакам можно определить рак поджелудочной железы, пишет Medical Note.



Так, по словам специалиста, сахарный диабет и рак поджелудочной железы связаны между собой. Особенно это касается людей в возрасте. Врач отметил, что любой человек старше 60 лет, которому установили диагноз диабет, должен обследовать поджелудку.



Специалист также рассказал, что среди симптомов рака поджелудочной также идут потеря аппетита и внезапные боли в спине.