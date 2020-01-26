ИА «Ореанда-Новости». Онколог и иммунолог оценил гипотезу учёных о том, что рак может передаваться от человека к человеку.

Онколог и иммунолог Даниил Щепеляев отреагировал на гипотезу о возможности передачи рака от человека к человеку, которую выдвинули канадские учёные. Специалист отметил, что пока нет никаких оснований говорить о передаче рака.

Как заявил Щепеляев, ранее случаи передачи каких-либо опухолей фиксировались у людей с тяжёлым иммунодефицитом. Однако этими людьми являются те, кто живёт на заместительной терапии. Врач также отметил, что существует вид рака, который может передаваться между животными. Но среди людей этого нет.

Ранее учёные из Канадского института перспективных исследований предположили, что рак может передаваться через микробиомы. ВОЗ уже отреагировал на данную гипотезу и отверг её.







