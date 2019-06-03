03.06.2019, 16:17
Онколог рассказал, кому следует отказаться от загара
ИА «Ореанда-Новости». Врач Андрей Каприн назвал категорию людей, которым лучше воздержаться от нахождения на солнце.
Медик отметил рост заболеваемости раком кожи. Каприн посоветовал тем, у кого много родинок на теле, не находиться под палящим солнцем. Врач рекомендует следить за состоянием родинок – если она сменила цвет или начала увеличиваться, нужно обратиться к врачу. Каприн подчеркнул, что, если на теле есть больше 30 родинок, на солнце находиться категорически нельзя.
Кроме того, специалист отметил, что загорать лучше с 9 до 11 утра, а также с 16 до 18 вечера. Плюс ко всему не стоит забывать про солнцезащитный крем.
Медик отметил рост заболеваемости раком кожи. Каприн посоветовал тем, у кого много родинок на теле, не находиться под палящим солнцем. Врач рекомендует следить за состоянием родинок – если она сменила цвет или начала увеличиваться, нужно обратиться к врачу. Каприн подчеркнул, что, если на теле есть больше 30 родинок, на солнце находиться категорически нельзя.
Кроме того, специалист отметил, что загорать лучше с 9 до 11 утра, а также с 16 до 18 вечера. Плюс ко всему не стоит забывать про солнцезащитный крем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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