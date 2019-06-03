Медик отметил рост заболеваемости раком кожи. Каприн посоветовал тем, у кого много родинок на теле, не находиться под палящим солнцем. Врач рекомендует следить за состоянием родинок – если она сменила цвет или начала увеличиваться, нужно обратиться к врачу. Каприн подчеркнул, что, если на теле есть больше 30 родинок, на солнце находиться категорически нельзя.Кроме того, специалист отметил, что загорать лучше с 9 до 11 утра, а также с 16 до 18 вечера. Плюс ко всему не стоит забывать про солнцезащитный крем.