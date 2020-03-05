ИА «Ореанда-Новости». Онкологи из Британии нашли самый ранний симптом рака поджелудочной железы, пишет «МК».



Так, по словам специалистов, предвестником онкологии являются болевые ощущения в спине или в области живота. Специалисты Национального центра здравоохранения Великобритании рассказали, что около 70 процентов пациентов с таким заболеванием сначала жаловались на ноющие и тупые боли в районе живота.



Врачи отмечают, что боль усиливается, когда вы ложитесь, и проходит, если наклониться вперёд. Состояние может ухудшаться после еды.