01.08.2019, 18:42
Определена скорость расширения Вселенной
ИА «Ореанда-Новости». Новое исследования, которое провели американские астрономы, показало, что скорость расширения Вселенной оказалось на 6% медленнее, чем считалось до этого.
Постоянное увеличение Вселенной может измеряться несколькими способами. Но все они являются довольно неточными, поэтому результаты этих измерений расходятся. Поэтому учёные из Чикагского университета предложили новый способ, который заключается в анализе красных гигантов, имеющих высокую яркость и протяженную атмосферу. Полученные результаты показали, что Вселенная расширяется намного медленнее, чем казалось раньше.
По словам учёных, это вызывает больше вопросов, нежели ответов. Сейчас астрономы планируют измерить постоянную с помощью инфракрасного обзорного телескопа.
Постоянное увеличение Вселенной может измеряться несколькими способами. Но все они являются довольно неточными, поэтому результаты этих измерений расходятся. Поэтому учёные из Чикагского университета предложили новый способ, который заключается в анализе красных гигантов, имеющих высокую яркость и протяженную атмосферу. Полученные результаты показали, что Вселенная расширяется намного медленнее, чем казалось раньше.
По словам учёных, это вызывает больше вопросов, нежели ответов. Сейчас астрономы планируют измерить постоянную с помощью инфракрасного обзорного телескопа.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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