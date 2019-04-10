ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87. Снимок предоставили учёные Европейской южной обсерватории. Об этом исследователи рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

Исторический снимок был сделан с помощью сети телескопов Event Horizon Telescope. На фотографии изображена «тень» черной дыры – темная область на фоне излучения, соответствующего горизонту событий. От Земли эта чёрная дыра находится на расстоянии 53 миллиона световых лет.