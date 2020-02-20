ИА «Ореанда-Новости». Власти Китая обнародовали обновлённый список лекарств против коронавирусной инфекции в рамках шестой редакции плана по выявлению и лечению болезни.

Согласно приведённым материалам, в список лекарств, испытываемых в борьбе с коронавирусом были включены препараты Рибавирин, Интерферон альфа, Лопинавир/Ритонавир, и Abidol. Ранее издание The Bell сообщало, что последнее лекарство может быть аналогом российского Арбидола — с тем же действующим веществом.

Медики Китая сообщают, что одновременно допустимо принимать не более трёх лекарств из данного списка, а срок лечения не должен превышать 10 дней.