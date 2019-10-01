01.10.2019, 15:39
От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
ИА «Ореанда-Новости». От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
Сообщается, что площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес ледяной глыбы – более 315 миллиардов тонн.
За движением айсберга будут наблюдать учёные, так как он может угрожать океанским судам. Специалисты отмечают, что появление айсберга не связано с глобальным потеплением.
Сообщается, что площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес ледяной глыбы – более 315 миллиардов тонн.
За движением айсберга будут наблюдать учёные, так как он может угрожать океанским судам. Специалисты отмечают, что появление айсберга не связано с глобальным потеплением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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