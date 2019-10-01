Сообщается, что площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес ледяной глыбы – более 315 миллиардов тонн.За движением айсберга будут наблюдать учёные, так как он может угрожать океанским судам. Специалисты отмечают, что появление айсберга не связано с глобальным потеплением.