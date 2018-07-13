ИА «Ореанда-Новости». Из-за отказа в госпитализации в городе Воронеж чуть не скончался 82-летний пенсионер. Следственный комитет проводит тщательную проверку данного инцидента.

Как стало известно, Станиславу Ряскову, пенсионеру, родом из Воронежа, стало плохо утром 10 июля. Родственники вызвали скорую помощь, но прибывшие в пункт назначения медицинские работники отказали в госпитализации пенсионеру. Был проведен комплекс процедур, а затем сотрудники скорой помощи порекомендовали Ряскову придерживаться постельного режима. Проведенных мероприятий было недостаточно для улучшения состояния здоровья пенсионера, и уже спустя сутки ему вновь стало плохо. Повторно была вызвана карета скорой помощи, и уже другая, работавшая в ту смену, бригада работников снова не пожелала забирать мужчину в больницу. По словам родственников, уже тогда Рясков практически потерял возможность разговаривать. 12 июля дома пенсионер упал в обморок, но врачи прибывшей скорой сказали жене пенсионера обратиться к участковому врачу.

По словам жены пострадавшего, после третьего вызова бесплатной скорой помощи, они вызвали участкового врача. Тот, в свою очередь, предварительно диагностировал у Ряскова инсульт. Тогда семья решила обраться в платную организацию. Прибывшие медицинские сотрудники в оперативном порядке взяли необходимые анализы, сделали кардиограмму и госпитализировали пациента. Он был доставлен в областную больницу, где ранее поставленный диагноз подтвердился. Как сообщили сами врачи, медицинская помощь была оказана в самый последний момент.

Информация о данном случае появилась на официальном сайте регионального управления Следственного комитета по Воронежской области. По словам сотрудников, после проведения расследования, может быть возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.

Ранее 4 июля, врачи скорой помощи в Новом Уренгое отказали в госпитализации ветерана. Они объяснили это тем, что родственники пациента стали возмущаться из-за требования сотрудников скорой написать письменный отказ от предъявления каких-либо претензий, если пациент скончается, не доехав до больницы. По словам родственников, врачи просто не хотели допустить чрезвычайное происшествие, связанное со смертью пациента, в свою смену.

Еще раньше, в конце апреля 2018 года, в одной из Подмосковных больниц 29-летней пациентке была отказано в госпитализации. Врачами скорой помощи у нее был диагностирован мастит. В течение двух дней пациентку отказывались принять в больнице, объясняя отсутствием оснований для этого. В конечном итоге, пациентка, после проведения неотложной операции, скоропостижно скончалась в реанимационном отделении.