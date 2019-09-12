ИА «Ореанда-Новости» Международный астрономический союз сообщил на своём официальном сайте, что 30 августа инженер первой категории Крымской астрономической станции Московского государственного университета Геннадий Борисов открыл первую межзвёздную комету.

Небесное тело получило наименование C/2019 Q4 (Borisov). Его диаметр составляет около 20 километров, скорость – около 30 километров в секунду. «Это межзвёздный объект, орбита у него гиперболическая, прилетел он из других звездных систем, этот объект не является членом нашей Солнечной системы», – сказал Борисов. Учёный также сообщил, что уникальную комету можно будет наблюдать в конце года в Южном полушарии.

Журнал Scientific American напоминает, что первым обнаруженным с Земли межзвёздным объектом стал астероид Оумуамуа (это произошло в 2017 году), а межзвёздные кометы ранее никто не наблюдал.