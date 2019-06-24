ИА «Ореанда-Новости» . Американские молекулярные биологи из Технологического института Нью-Йорка обнаружили сразу несколько вирусов-бактериофагов внутри обычных кухонных губок. По словам специалистов, таких инфекционных агентов можно использовать для уничтожения «супербактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

«Наше открытие ещё раз показывает, насколько важно изучать все места обитания микробов, так как в любой такой точке мы можем найти полезных бактериофагов», — рассказали учёные на конференции ASM Microbe 2019 в американском Сан-Франциско.

Специалисты отметили, что в последнее время очень остро стоит вопрос борьбы с устойчивыми «супербактериями». В губках для мытья посуды учёные нашли вирусы-бактериофаги, которые могли заражать не один, а сразу несколько штаммов энтеробактерий (сальмонелла, чумная палочка, клебсиелла), которые широко встречаются в кишечнике человека.

Исследователи отметили, что открытие таких вирусов стало для них полной неожиданностью, так как обычно бактериофаги специализируются исключительно на проникновении в конкретные штаммы или виды микробов. По словам учёных, они продолжат активные поиски других подобных вирусов, способных уничтожать другие типы опасных бактерий, пишет Science Daily.

В августе 2017 года немецкие учёные пришли к выводу, что использованные поролоновые губки для мытья посуды представляют собой настоящие инкубаторы болезнетворных микроорганизмов — по большей части бактерий, вызывающих заболевания средней степени тяжести. Причиной такой высокой степени загрязненности являются влажная среда и постоянный контакт с загрязнителями — пищей, посудой и человеческими руками



