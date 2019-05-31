До настоящего момента шаровая молния остаётся редким природным явлением, изучение которого до сих пор продолжается.Ранее учёный заявлял, что это природное явление состоит исключительно из фотонов - элементарных частиц света. Фотоны оказываются ограничены воздушной сферой диаметром в 15-18 сантиметров. Электрический разряд, который высвобождается в атмосферных слоях, никак не связан с этими частицами, утверждал учёный. Позднее теория Торчигина обрела серьёзные доказательства - в Китае удалось зафиксировать шаровую молнию путём работы спектрографа. Это произошло случайным образом. Однако, фиксация этого природного явления позволила детально изучить электромагнитный спектр.Свыше пятнадцати лет теория Торчигина дополнялась новыми сведениями, и теперь, благодаря новым данным, представитель Российской академии наук говорит о том, что шаровая молния появляется из-за электрического сжатия воздуха и света внутри него. Такое явление называется силой Абрахама-Лоренца, когда частицы воздуха способны колебаться, поглощая электромагнитное излучение. По мнению Торчигина, в атмосфере возникает редкий оптический эффект, при котором сжатый воздух не даёт двигаться фотонам, заключая их в своеобразную оболочку.Несмотря не то, что данная теория имеет много доказательств, при рассмотрении других, более сложных шаровых молний, необходимо время для дополнительного исследования.