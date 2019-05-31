31.05.2019, 15:33
Озвучили новую теорию возникновения шаровой молнии
ИА "Ореанда-Новости" Новые сведения о причинах возникновения шаровой молнии стали известны благодаря выдвинутому предположению российского учёного Владимира Торчигина. До настоящего момента шаровая молния остаётся редким природным явлением, изучение которого до сих пор продолжается.
Основной тезис выдвинутой Торчигиным теории заключается в том, что шаровая молния возникает путём преломления фотонов света в своеобразном пузыре из воздуха. Ранее учёный заявлял, что это природное явление состоит исключительно из фотонов - элементарных частиц света. Фотоны оказываются ограничены воздушной сферой диаметром в 15-18 сантиметров. Электрический разряд, который высвобождается в атмосферных слоях, никак не связан с этими частицами, утверждал учёный. Позднее теория Торчигина обрела серьёзные доказательства - в Китае удалось зафиксировать шаровую молнию путём работы спектрографа. Это произошло случайным образом. Однако, фиксация этого природного явления позволила детально изучить электромагнитный спектр.
Свыше пятнадцати лет теория Торчигина дополнялась новыми сведениями, и теперь, благодаря новым данным, представитель Российской академии наук говорит о том, что шаровая молния появляется из-за электрического сжатия воздуха и света внутри него. Такое явление называется силой Абрахама-Лоренца, когда частицы воздуха способны колебаться, поглощая электромагнитное излучение. По мнению Торчигина, в атмосфере возникает редкий оптический эффект, при котором сжатый воздух не даёт двигаться фотонам, заключая их в своеобразную оболочку. Шар, словно линза, преломляет свет, который находится внутри него, что в итоге и приводит к появлению в атмосфере шаровой молнии.
Несмотря не то, что данная теория имеет много доказательств, при рассмотрении других, более сложных шаровых молний, необходимо время для дополнительного исследования.
Основной тезис выдвинутой Торчигиным теории заключается в том, что шаровая молния возникает путём преломления фотонов света в своеобразном пузыре из воздуха. Ранее учёный заявлял, что это природное явление состоит исключительно из фотонов - элементарных частиц света. Фотоны оказываются ограничены воздушной сферой диаметром в 15-18 сантиметров. Электрический разряд, который высвобождается в атмосферных слоях, никак не связан с этими частицами, утверждал учёный. Позднее теория Торчигина обрела серьёзные доказательства - в Китае удалось зафиксировать шаровую молнию путём работы спектрографа. Это произошло случайным образом. Однако, фиксация этого природного явления позволила детально изучить электромагнитный спектр.
Свыше пятнадцати лет теория Торчигина дополнялась новыми сведениями, и теперь, благодаря новым данным, представитель Российской академии наук говорит о том, что шаровая молния появляется из-за электрического сжатия воздуха и света внутри него. Такое явление называется силой Абрахама-Лоренца, когда частицы воздуха способны колебаться, поглощая электромагнитное излучение. По мнению Торчигина, в атмосфере возникает редкий оптический эффект, при котором сжатый воздух не даёт двигаться фотонам, заключая их в своеобразную оболочку. Шар, словно линза, преломляет свет, который находится внутри него, что в итоге и приводит к появлению в атмосфере шаровой молнии.
Несмотря не то, что данная теория имеет много доказательств, при рассмотрении других, более сложных шаровых молний, необходимо время для дополнительного исследования.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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