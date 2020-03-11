ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи из США обнаружили уникальные останки древнего птицеподобного динозавра в бирманском янтаре. Палеонтологи нашли череп обитателя древнего мира, размером не больше, чем у колибри, сообщает издание «Nature».

Необычную находку сделал биолог Ларс Шмитц из Калифорнии во время исследования образцов янтаря, добытого в Мьянме. По форме и размерам череп позвоночного очень напоминает современную колибри. Возраст найденных останков составляет примерно 99 миллионов лет.

Учёные отметили, что судя по костям, череп принадлежал взрослой особи птицеподобного динозавра. В настоящее время это самый маленький из всех найденных палеонтологами представитель данного вида, которому уже дали лабораторное название «Oculudentavis khaungraae».