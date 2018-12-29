ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Калифорнийского университета в Дейвисе, выявили взаимосвязь между регулярным пассивным курением и болезнями сердца, которые могут привести к внезапной смерти. Результаты опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Существует три вида табачного дымы: первый – тот, который поступает в лёгкие в процессе курения, второй – которым дышат пассивные курильщики, и третий – оседает на волосах и одежде. Самым опасным для здоровья является вторичный дым. Исследователи провели эксперимент на мышах, целью которого было выявить степень влияния вторичного табачного дыма на клетки, регулирующие биение сердца.

«Поскольку потребление табака продолжает сокращаться, исследований по его воздействию среди некурящих людей также становится все меньше. Однако курение по-прежнему остается основной причиной предотвратимых заболеваний в США и люди все ещё становятся жертвами пассивного курения в автомобилях, домах, казино и путешествиях, поэтому так важно постоянно определять влияние этих непреднамеренных воздействий на здоровье и организм человека», — рассказывает ведущий автор исследования Кристал Рипплингер.

Мышей подвергали воздействию вторичного табачного дыма, при этом его уровень был таким же, как в общественных местах, где разрешено курить. Сердца грызунов проверялись на разных этапах эксперимента. Как показало исследование, сердца мышей, которые регулярно дышали вторичным табачным дымом, не могли переносить быстрые темпы, у них появлялась отдышка, и чем дольше проводилось исследование, тем хуже были показатели здоровья у животных.

Также у мышей измерялся уровень кальция, результаты этих тестов также обеспокоили учёных. Так, уровень кальция вызывал нестабильную работу сердечной мышцы. По словам специалистов, пациенты с подобной патологией больше остальных подвержены риску возникновения аритмии и внезапной смерти при пассивном курении.