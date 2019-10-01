Перекись водорода может появляться на поверхности микрокапель

ИА «Ореанда-Новости». Учёные Стэнфордского университета во главе с Ричардом Заре проводили исследования на небольших каплях воды.



Без каких-либо физических действий, на поверхности воды было обнаружено образование перекиси водорода. Например, при распылении воды каплями размером от 1 до 20 микрон на специальный индикатор, цвет изменялся, что доказывает положительный результат эксперимента. На данный момент точного объяснения причин выделения перекиси нет, у химиков несколько теорий.



Данное исследование может лечь в основу новых знаний относительного химического и физического состава воды, а также новых способов получения перекиси водорода.



Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter