01.10.2019, 22:19
Перекись водорода может появляться на поверхности микрокапель
ИА «Ореанда-Новости». Учёные Стэнфордского университета во главе с Ричардом Заре проводили исследования на небольших каплях воды.
Без каких-либо физических действий, на поверхности воды было обнаружено образование перекиси водорода. Например, при распылении воды каплями размером от 1 до 20 микрон на специальный индикатор, цвет изменялся, что доказывает положительный результат эксперимента. На данный момент точного объяснения причин выделения перекиси нет, у химиков несколько теорий.
Данное исследование может лечь в основу новых знаний относительного химического и физического состава воды, а также новых способов получения перекиси водорода.
Без каких-либо физических действий, на поверхности воды было обнаружено образование перекиси водорода. Например, при распылении воды каплями размером от 1 до 20 микрон на специальный индикатор, цвет изменялся, что доказывает положительный результат эксперимента. На данный момент точного объяснения причин выделения перекиси нет, у химиков несколько теорий.
Данное исследование может лечь в основу новых знаний относительного химического и физического состава воды, а также новых способов получения перекиси водорода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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