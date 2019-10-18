ИА «Ореанда-Новости». Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что ими стали американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. Они произведут замену внешнего энергоблока на ферме станции, который сломался. Всего в открытом космосе они пробудут 6,5 часов.



Всего за всю историю в открытый космос женщины 14 раз выходили в открытый космос. Первой стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.