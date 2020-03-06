06.03.2020, 21:23
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
ИА «Ореанда-Новости». Первый россиянин, который заразился новым вирусом в столице, выздоровел. О состоянии пациента рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
По её словам, первого заболевшего коронавирусом в Москве скоро выпишут из медицинского учреждения. Пробы, полученные из нескольких анализов, показали отсутствие у россиянина данной инфекции.«У нас есть очень хорошая информация. Первый заболевший уже выздоровел и в ближайшее время мы отправим его домой», - поделилась хорошей новостью Анастасия Ракова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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