ИА «Ореанда-Новости» . Коммерческий запуск ракеты-носителя России и корейским спутником перенесли с текущего года на конец следующего. Об этом представителям СМИ сообщил генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

Директор объяснил перенос запуска «Ангары» «неготовностью нагрузки» ракеты. Варочко также заявил, что его учреждение уже направило заявления в российское Министерство обороны для согласования посещения космодрома Плесецк южнокорейскими коллегами. Данное посещение необходимо, чтобы понять все детали работы и ознакомиться с инфраструктурой.

Глава центра отметил, что строительство ракеты «Ангара-1.2» идёт без особых осложнений, и к 2021 году аппарат уже будет готов, а в настоящее время центр продвигает «Ангару» на рынке.