04.11.2018, 15:56
Пластик - в тепло: ученые придумали новый способ переработки пластиковых отходов
ИА «Ореанда-Новости». Представители Национального Сингапурского университета объявили об открытии нового способа переработки пластика. Как утверждают ученые, теперь пластик можно будет перерабатывать в специальные вещества - аэрогели, которым, благодаря их уникальным свойствам, найдется применение во многих областях производства и строительства. Аэрогель - вещество с минимально возможной плотностью, в котором молекулы жидкости практически полностью заменены молекулами газа. В результате такого строения материал получается уникально твердым, легким, обладающим низкой теплопроводностью и прозрачностью. Ранее аэрогели получали из оксидов некоторых металлов, например, олова, алюминия, а также углерода.
Благодаря низкой теплопроводности и огнеупорности материала, аэрогель, полученный из пластика, можно будет использовать в качестве утеплителя домов, звукоизоляционного материала, задействовать в процессе очистки нефтесодержащих веществ и в качестве абсорбционных деталей.
По словам ученых, метод производства аэрогелей из пластика является экологически чистым и относительно дешевым, что позволит распространить технологию по всему миру. Ожидается, что такой способ переработки станет значительным шагом в процессе устранения последствий экологической катастрофы, вызванной накоплением чрезмерных объемов пластиковых отходов на Земле. На сегодняшний день, по данным ООН, в Мировой океан ежегодно попадают порядка 13 млн тонн пластиковых отходов. Распространяясь таким образом по планете частицы пластика приводят к массовой гибели живой природы в результате отравления токсинами, выделяемыми пластиком. Период разложения пластика достигает двухсот лет, при этом только пять процентов всех мировых пластиковых отходов сегодня подлежат полной переработке. Тревогу ученые забили еще в середине прошлого века, и с тех пор человечество произвело этого материала больше, чем за всю предыдущую историю.
В сингапурском университете уверены, что новая технология способна значительно уменьшить количество вредных выбросов, загрязняющих атмосферу.
Благодаря низкой теплопроводности и огнеупорности материала, аэрогель, полученный из пластика, можно будет использовать в качестве утеплителя домов, звукоизоляционного материала, задействовать в процессе очистки нефтесодержащих веществ и в качестве абсорбционных деталей.
По словам ученых, метод производства аэрогелей из пластика является экологически чистым и относительно дешевым, что позволит распространить технологию по всему миру. Ожидается, что такой способ переработки станет значительным шагом в процессе устранения последствий экологической катастрофы, вызванной накоплением чрезмерных объемов пластиковых отходов на Земле. На сегодняшний день, по данным ООН, в Мировой океан ежегодно попадают порядка 13 млн тонн пластиковых отходов. Распространяясь таким образом по планете частицы пластика приводят к массовой гибели живой природы в результате отравления токсинами, выделяемыми пластиком. Период разложения пластика достигает двухсот лет, при этом только пять процентов всех мировых пластиковых отходов сегодня подлежат полной переработке. Тревогу ученые забили еще в середине прошлого века, и с тех пор человечество произвело этого материала больше, чем за всю предыдущую историю.
В сингапурском университете уверены, что новая технология способна значительно уменьшить количество вредных выбросов, загрязняющих атмосферу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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