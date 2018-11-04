Как утверждают ученые, т, которым, благодаря их уникальным свойствам, найдется применение во многих областях производства и строительства. Аэрогель - вещество с минимально возможной плотностью, в котором молекулы жидкости практически полностью заменены молекулами газа. В результате такого строения материал получается уникально твердым, легким, обладающим низкой теплопроводностью и прозрачностью. Ранее аэрогели получали из оксидов некоторых металлов, например, олова, алюминия, а также углерода.Благодаря низкой теплопроводности и огнеупорности материала,По словам ученых,, что позволит распространить технологию по всему миру. Ожидается, что такой способ переработки станет значительным шагом в процессе устранения последствий экологической катастрофы, вызванной накоплением чрезмерных объемов пластиковых отходов на Земле. На сегодняшний день,. Распространяясь таким образом по планете частицы пластика приводят к массовой гибели живой природы в результате отравления токсинами, выделяемыми пластиком. Период разложения пластика достигает двухсот лет, при этом только пять процентов всех мировых пластиковых отходов сегодня подлежат полной переработке. Тревогу ученые забили еще в середине прошлого века, и с тех пор человечество произвело этого материала больше, чем за всю предыдущую историю.В сингапурском университете уверены, что