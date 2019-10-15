Опыт проводился на протяжении. Учёные из Японии проводили эксперимент на крысах. После того, как мозг достали из черепа, специалисты подключили его кЧерез 25 дней научные работники провели проверку жизнедеятельности мозга, которая показала, что данные не изменились.Для поддержания жизнедеятельности мозга были проведены 2 процедуры: питание необходимыми веществами и увлажнение специальной мембраной. Учёные утверждают, что по данной технологииТакие высокие показатели эксперимента помогут решить