15.10.2019, 22:48
По новой технологии учёные смогли поддерживать жизнедеятельность мозга почти месяц по новой технологии
ИА «Ореанда-Новости». Японские учёные смогли поддерживать жизнедеятельность мозга около месяца после того, как достали его из черепа.
Опыт проводился на протяжении 25 календарных дней. Учёные из Японии проводили эксперимент на крысах. После того, как мозг достали из черепа, специалисты подключили его к новой системе питания. Через 25 дней научные работники провели проверку жизнедеятельности мозга, которая показала, что данные не изменились.
Для поддержания жизнедеятельности мозга были проведены 2 процедуры: питание необходимыми веществами и увлажнение специальной мембраной. Учёные утверждают, что по данной технологии биоритмы мозга и активность тканей не будет изменяться на протяжении 3 месяцев.
Такие высокие показатели эксперимента помогут решить проблему трансплантологии в России.
Опыт проводился на протяжении 25 календарных дней. Учёные из Японии проводили эксперимент на крысах. После того, как мозг достали из черепа, специалисты подключили его к новой системе питания. Через 25 дней научные работники провели проверку жизнедеятельности мозга, которая показала, что данные не изменились.
Для поддержания жизнедеятельности мозга были проведены 2 процедуры: питание необходимыми веществами и увлажнение специальной мембраной. Учёные утверждают, что по данной технологии биоритмы мозга и активность тканей не будет изменяться на протяжении 3 месяцев.
Такие высокие показатели эксперимента помогут решить проблему трансплантологии в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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