ИА «Ореанда-Новости». Доктор Дженнифер Эггерт (Уорикский университет, Ковентри, Великобритания) решила выяснить, что заставляет женщин примкнуть к военным. Исследование опубликовал журнал Studies in Conflict & Terrorism («Изучение конфликтов и терроризма»).

Прежде считалось, что женщины участвуют в военных действиях по личным причинам или по принуждению. Но доктор Дженнифер Эггерт доказывает обратное. Представительницы слабого пола уходят на войну, чтобы защищать близких и противостоять режиму.

В исследовании доктора Эггерт фигурируют женщины, которые участвовали в военных действиях во время гражданской войны в Ливане, с 1975 года по 1990-е годы. Доктор проинтервьюировала их. Как правило, это были незамужние молодые девушки в возрасте от 15 до 25 лет. Прежде чем посвятить себя действующей армии, они уже были участниками каких-либо ненасильственных акций, либо члены их семей уходили на войну. Исследование показало: неважно, с какой стороны конфликта находились эти женщины, - все они чувствовали, что обязаны сражаться в ответ на сложившуюся политическую ситуацию. При этом мотивация у женщин из либеральных и консервативных слоёв была одинаково мощной. Но в то же время доктор Эггерт отмечает, что женщин из консервативных общин среди военнослужащих было в два раза меньше. Это связано с тем, что их отказывались принимать в армию.

Итак, женщин никто не принуждает воевать. Они самостоятельно принимают это решение, часто даже против желания своих близких. Так же, как мужчины, они стремятся дать отпор системе и защитить тех, кто им дорог. Прежде их называли миротворцами, жертвами, но британское исследование рассматривает проблему под другим углом. «Женщины могут и поддерживать, и осуществлять насилие. В качестве бойцов они присутствовали в большинстве военных групп», - комментирует исследователь.

Как обстоит дело с «воительницами» в разных странах? Есть исключительно женские батальоны, - к примеру, норвежский спецназ «Охотничий отряд». Причина - женщины лучше контактируют и осуществляют разведку при военных операциях в развивающихся странах, где уклад жизни традиционный. В Норвегии женщин призывают в армию, но это добровольная служба, в отличие от Израиля. В России женскую службу ограничивают по разным причинам, и один из самых веских аргументов - отсутствие подходящей инфраструктуры, например, казарм, отдельных от мужских. Но в целом «токсичная среда» армии никогда не останавливала женщин, особенно тех, кто не поддерживает стереотип, что защитником может быть только мужчина.