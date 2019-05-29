ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года. Об этом сообщает The Independent.

Грядущее полное затмение будет более долгим, чем аналогичное явление в 2017 году, оно продлиться 4 минуты 33 секунды.

Наблюдать, как Луна проходит между Солнцем и Землей, можно будет в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили. По словам экспертов, эти страны окажуться полностью в тени. Также частично затмение будет видно в Парагвае, Уругвае, Эквадоре и Бразилии.