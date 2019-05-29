29.05.2019, 17:56
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года. Об этом сообщает The Independent.
Грядущее полное затмение будет более долгим, чем аналогичное явление в 2017 году, оно продлиться 4 минуты 33 секунды.
Наблюдать, как Луна проходит между Солнцем и Землей, можно будет в южной части Тихого океана, в Аргентине и Чили. По словам экспертов, эти страны окажуться полностью в тени. Также частично затмение будет видно в Парагвае, Уругвае, Эквадоре и Бразилии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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