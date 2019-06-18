18.06.2019, 21:50
Половина россиян считает, что шизофрения возникает из-за сглаза
ИА «Ореанда-Новости». ВЦИОМ провёл опрос, который показал степень осведомлённости россиян о таком заболевании, как шизофрения.
Результаты опроса показали, что около 50% респондентов полагают, что причиной шизофрении являются сглаз и порча, а также расплата за грехи.
Кроме того, участники опроса отметили, что люди, страдающие психическими расстройствами, имеют проблемы с трудоустройством и презрительным отношением со стороны общества. Психиатры отмечают, что в мире живёт около 24 миллиона людей с таким диагнозом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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