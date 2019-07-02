ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Норвегии зафиксировали рекордное путешествие полярной лисицы, пишет ТАСС.



Животное проделало путь по морскому льду и суше 3,5 тысячи километров из Норвегии в Канаду. Учёные фиксировали передвижение с помощью датчика GPS. В среднем лиса в день бежала по 46,3 километра.



Отмечается, что датчик установили на лисице ещё в 2017 году. Но своё путешествие лиса начала в марте прошлого года. Однако, где сейчас лиса – неизвестно, так как датчик перестал работать в феврале этого года.