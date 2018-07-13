ИА "Ореанда-Новости" Банковский троянский вирус Anubis был обнаружен специалистами IBM. Вирусы попадают на телефон вместе со скачиваемыми приложениями через Google Play. Мошенники используют их для осуществления финансовых махинаций, взлома электронных кошельков и платежных карт.

Эксперты утверждают, что вирусом Anubis заражены как минимум 10 приложений на устройствах системы Android. Чаще всего это банковские кабинеты, онлайн кошельки, приложения магазинов и финансовых услуг. Исследования показали, что вирусная атака направлена на жителей Турции, однако жертвами могут стать и пользователи в дугих государствах, в том числе в России, США и Китае.

Эксперты полагают, что авторами данного вируса и являются Турецкие хакеры.

Специалисты до сих пор не определили, каким образом зараженные приложения проходят тщательную проверку системы Google Play .

Загружается вредоносное приложение на смартфон как обычно. Потом, как и большинство аналогичных приложений, требует права доступа. Вот тут и следует быть особо внимательным. Спустя некоторое время активируется программа под названием Google Protect, получив права на доступ к записи пользовательских данных незаметно осуществляет фото экрана во время ввода личных данных в банковских кабинетах и т.д. Количество пользователей которые подверглись атаке на данный момент уточняется.



​Данная информация уже передана в Google, где обещали удалить вредоносные приложения в ближайшее время. Нельзя не отметить, что система Google Play стабильно ведет борьбу с вирусными программами, ежедневно удаляя десятки опасных приложений. Однако вирусы все равно проникают на сотни и тысячи устройств.

Android наиболее распространенная операционная система во всем мире, поэтому тысячи профессиональных хакеров каждый деть пытаются взять ее штурмом. Нередко вирусы пытаются внедрить не только в скачиваемые файлы и приложения, но и в саму операционную систему.

Аналогичное вирусное програмное обеспечение было обнаружено в РФ в апреле текущего года. Система защиты Dr.Web помогла многим пользователям избежать кражи личных средств, которая осуществлялась посредством работы вируса Android.BankBot.358.origin. Более 60 тысяч клиентов Сбербанка, которые пользуются мобильным банкингом подверглись неожиданной атаке со стороны хакеров. Кроме этого вирус мог заблокировать смартфон и потребовать выкуп за разблокировку. Общий ущерб клиентам Сбербанка превысил 75 миллионов рублей.