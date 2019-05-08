ИА «Ореанда-Новости». С начала 2019 года Франция прекращает импорт продуктов питания, в которых содержится популярная во всём мире пищевая добавка E171. В её основе находится опасный для здоровья диоксид титана. Инициативу запрета выдвинуло министерство охраны здоровья страны, запрет единогласно поддержали в правительстве Франции. Эта страна станет первой в мире, где употребление в пищевой промышленности диоксида титана будет официально запрещено.

Предыдущие исследования утверждали, что диоксид титана абсолютно безвреден для организма. В пищевой промышленности ЕС эту добавку охотно используют в больших количествах при приготовлении кондитерских изделий, жвачки, различных сладостей, соусов. Входит диоксид титана и состав различных кремов от загара и даже зубной пасты. Считалось, что человеческий организм воспринимает нейтрально и с лёгкостью выводит E171.

Но результаты последних исследований говорят о том, E171 при частом употреблении в пищу постепенно накапливает свою концентрацию во внутренних органах, в том числе, печени и мозге. Там диоксид титана начинает окисляться, что приводит к возбуждению воспалительных процессов, в том числе и к хроническим заболеваниям различной степени тяжести, вплоть до рака.

Напомним, в России также существует запрет на добавки категории «Е». В их числе находится Е121, Е240, Е 2216 (повышение риска возникновения рака); Е123, Е124, Е127, Е128 — эти добавки вызывают аллергию, ослабляют иммунную систему организма. Сегодня в России практически невозможно встретить крайне опасные пищевые добавки, их применение запрещено законодательством.