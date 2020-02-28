ИА «Ореанда-Новости» . Проблемы после обновления прошивки начались у владельцев смартфонов Mi8 от компании Xiaomi. Пользователи начали массово жаловаться на исчезновение с телефона рабочего стола сразу после установки нового пакета от Android.

Владельцы устройств сообщают, что верхнее меню на экране смартфона остаётся активным, но остальные возможности рабочего стола и настройки телефона отсутствуют. При попытке выхода на главный экран происходит сбой основных функций MIUI, при этом перезагрузка телефона не помогает решить возникшую проблему.

Эксперты указали, что проблему можно исправить, удалив внесённые изменения в настройках своего аккаунта.