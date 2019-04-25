ИА «Ореанда-Новости» Группа астрофизиков из Физико-математического института Вселенной в Кавли (Япония), которую возглавляет Масахиро Такада, при посредстве телескопа Subaru на Гавайских островах поставила опыт, результаты которого ставят под сомнение теорию Стивена Хокинга о тёмной материи.

Известный британский физик-теоретик ещё в 1970-е годы выдвинул предположение, что эта тёмная материя состоит в основном из маленьких чёрных дыр, которые появились сразу после Большого взрыва. На протяжении многих лет исследователи пытались проверить выдвинутую Хокингом гипотезу. Если бы она подтвердилась, это могло бы разрешить загадку о недостающей массе Вселенной.

Теперь японские учёные сделали около 200 снимков туманности Андромеды – ближайшей к нам галактики. Они пытались обнаружить те самые малые чёрные дыры. Если бы гипотеза Хокинга была верна, было бы зафиксировано около тысячи сигналов микролинзирования, то есть искажения излучения соседних с дырами объектов, но в ходе эксперимента было зарегистрировано лишь одно-единственно потенциальное событие такого рода. Это значит, что на долю первичных чёрных дыр может приходиться менее одной сотой всей тёмной материи, что противоречит расчётам Хокинга.

, поскольку есть вероятность, что сигналы искомых чёрных дыр являются слишком короткими и они не наблюдаемы с нашей планеты.