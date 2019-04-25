Поставлена под сомнение верность теории Стивена Хокинга о тёмной материи
ИА «Ореанда-Новости» Группа астрофизиков из Физико-математического института Вселенной в Кавли (Япония), которую возглавляет Масахиро Такада, при посредстве телескопа Subaru на Гавайских островах поставила опыт, результаты которого ставят под сомнение теорию Стивена Хокинга о тёмной материи.
Известный британский физик-теоретик ещё в 1970-е годы выдвинул предположение, что эта тёмная материя состоит в основном из маленьких чёрных дыр, которые появились сразу после Большого взрыва. На протяжении многих лет исследователи пытались проверить выдвинутую Хокингом гипотезу. Если бы она подтвердилась, это могло бы разрешить загадку о недостающей массе Вселенной.
Теперь японские учёные сделали около 200 снимков туманности Андромеды – ближайшей к нам галактики. Они пытались обнаружить те самые малые чёрные дыры. Если бы гипотеза Хокинга была верна, было бы зафиксировано около тысячи сигналов микролинзирования, то есть искажения излучения соседних с дырами объектов, но в ходе эксперимента было зарегистрировано лишь одно-единственно потенциальное событие такого рода. Это значит, что на долю первичных чёрных дыр может приходиться менее одной сотой всей тёмной материи, что противоречит расчётам Хокинга.Астрофизики утверждают, однако, что полученные данные не опровергают теорию окончательно, поскольку есть вероятность, что сигналы искомых чёрных дыр являются слишком короткими и они не наблюдаемы с нашей планеты.
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