25.07.2019, 18:50
Потепление климата влияет на размер животных
ИА «Ореанда-Новости» Экологи Кейптаунского университета пришли к выводу о том, что глобальное потепление привело к уменьшению размеров животных и птиц. Учные собрали данные за период 1976 – 1999 годы.
Учёные проверяли свои догадки, отслеживая размеры трясогузок вдоль реки Пальмиет. За последние сто лет температура Земли поднялась почти на один градус, и экологи сделали вывод, что наибольшее влияние это оказало на мелких животных и птиц.
В равных условиях выживания тела крупных животных быстрее адаптируются к изменениям в окружающей среде. Именно по этой причине размер трясогузок значительно уменьшился.
Разные исследователи по всему миру занимаются изучением и сравнением размеров птиц, рыб и зверей. И приходят к выводу, что морские обитатели тоже теряют вес и уменьшаются в размерах.
Учёные проверяли свои догадки, отслеживая размеры трясогузок вдоль реки Пальмиет. За последние сто лет температура Земли поднялась почти на один градус, и экологи сделали вывод, что наибольшее влияние это оказало на мелких животных и птиц.
В равных условиях выживания тела крупных животных быстрее адаптируются к изменениям в окружающей среде. Именно по этой причине размер трясогузок значительно уменьшился.
Разные исследователи по всему миру занимаются изучением и сравнением размеров птиц, рыб и зверей. И приходят к выводу, что морские обитатели тоже теряют вес и уменьшаются в размерах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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