25.07.2019, 17:27
Повышение температуры Земли впервые оказалось сильнейшим за две тысячи лет
ИА «Ореанда-Новости» За последние два тысячелетия наша планета пережила большое количество климатических изменений. Потепления и похолодания происходили в разных регионах Земли, однако не были глобальными.
Авторы научной статьи, опубликованной в журнале Nature Geoscience провели исследования температурных изменений Земли за последние две тысячи лет. Эти исследования брали своё начало со времён эпохи древних римлян. За данное количество времени происходили разные колебания в климате, среди которых Малый ледниковый период (1300-!850 гг.), а также потепление в средние века (800-1200 гг.).
Однако вышеупомянутые колебания охватывали лишь примерно 40% нашей планеты, что не составляло и половины поверхности Земли, поэтому их не наделяли званием "глобальных" изменений.
Повышение температуры в XXI веке влияет на 98% поверхности Земли. Исключения составляют лишь внутренние области Антарктиды. Климат меняется быстрее, чем птицы и животные могут к нему адаптироваться.
Цель научной статьи, по словам авторов, состоит в том, чтобы люди перестали говорить о глобальном потеплении как об этапе климатического цикла планеты. Также авторы добиваются радикальных действий по остановке этого процесса и спасению планеты.
Авторы научной статьи, опубликованной в журнале Nature Geoscience провели исследования температурных изменений Земли за последние две тысячи лет. Эти исследования брали своё начало со времён эпохи древних римлян. За данное количество времени происходили разные колебания в климате, среди которых Малый ледниковый период (1300-!850 гг.), а также потепление в средние века (800-1200 гг.).
Однако вышеупомянутые колебания охватывали лишь примерно 40% нашей планеты, что не составляло и половины поверхности Земли, поэтому их не наделяли званием "глобальных" изменений.
Повышение температуры в XXI веке влияет на 98% поверхности Земли. Исключения составляют лишь внутренние области Антарктиды. Климат меняется быстрее, чем птицы и животные могут к нему адаптироваться.
Цель научной статьи, по словам авторов, состоит в том, чтобы люди перестали говорить о глобальном потеплении как об этапе климатического цикла планеты. Также авторы добиваются радикальных действий по остановке этого процесса и спасению планеты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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