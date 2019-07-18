18.07.2019, 17:08
Появились макеты новых iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11R
ИА «Ореанда-Новости». Видеоблогер Маркес Браунли опубликовал на своём канале в YouTube видео-обзор на три новые модели iPhone. Но, так как релиз этих моделей ещё не состоялся, блогер показал зрителям макеты новых телефонов.
Эти макеты были созданы по образцу чехла к новым моделям, которые разрабатываются компанией. По словам блогера, камера на новых девайсах будет иметь небольшой отступ от поверхности задней крышки. Камера получит три объектива и будет иметь квадратную форму.
iPhone 11R также получит квадратную область камеры, хотя объектива на нём будет всего два.
Внешний дизайн не очень будет отличаться от предыдущих моделей. Также останутся вырезы на экранах, размеры аппаратов не изменятся, стекло на экране будет матовым.
Официальный релиз новых моделей iPhone состоится в сентябре этого года.
Эти макеты были созданы по образцу чехла к новым моделям, которые разрабатываются компанией. По словам блогера, камера на новых девайсах будет иметь небольшой отступ от поверхности задней крышки. Камера получит три объектива и будет иметь квадратную форму.
iPhone 11R также получит квадратную область камеры, хотя объектива на нём будет всего два.
Внешний дизайн не очень будет отличаться от предыдущих моделей. Также останутся вырезы на экранах, размеры аппаратов не изменятся, стекло на экране будет матовым.
Официальный релиз новых моделей iPhone состоится в сентябре этого года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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