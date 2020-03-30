30.03.2020, 13:29
Правильное время и дозировка: как и зачем принимать витамин С
ИА «Ореанда-Новости». Врач-эндокринолог Денис Кузнецов заявляет, что на первых этапах заболевания коронавирусом следует принимать витамин С, который поможет облегчить первые симптомы болезни.
Врач отмечает, что витамин С является антиоксидантом, поэтому нельзя употреблять свыше суточной нормы (500-1000 мг). Также врач рекомендует принимать витамин D, который будет действенен при профилактике заболевания.
Врач отмечает, что витамин С является антиоксидантом, поэтому нельзя употреблять свыше суточной нормы (500-1000 мг). Также врач рекомендует принимать витамин D, который будет действенен при профилактике заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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