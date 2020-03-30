500-1000 мг).

. Врач-эндокринолог Денис Кузнецов заявляет, что на первых этапах заболевания коронавирусом следует принимать витамин С, который поможет облегчить первые симптомы болезни.Также врач рекомендует принимать витамин D, который будет действенен при профилактике заболевания.