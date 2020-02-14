ИА «Ореанда-Новости». Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.

Исследователи предполагают, что ДНК этой группы составляет от 2% до 19% от генетического происхождения современных Западноафриканцев. Они считают, что скрещивание произошло около 43 000 лет назад.

Учёные обнаружили связи с народом Менде в Сьерра-Леоне, Йоруба, а также народом Эсан в Нигерии и другими группами в западных районах Гамбии.

Исследование проливает свет на то, как архаичные гоминины добавились к генетической вариации современных африканцев, которая была плохо изучена, хотя это самый генетически разнообразный континент.

Сотни тысяч лет назад существовало несколько различных групп людей, включая современных людей и неандертальцев.

Недавно обнаруженная «призрачная популяция» древних человеческих видов, похоже, разошлась с этими группами.