26.03.2020, 23:20
Президент МТС призвал абонентов к осознанному потреблению интернет-трафика
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Корня, президент компании МТС, обратился к абонентам с просьбой снизить нагрузку на интернет сеть и подойти к потреблению трафика осознанно.
По словам Алексея Корня, в Москве зафиксирован рост пользования домашним интернетом на 30%. Он утверждает, что крупные операторы уже убрали возможность максимального расширения просмотра видео, ведь пропускная способность сетей является физически ограниченным ресурсом.
Президент МТС считает, что участвовать в конференциях по работе и смотреть фильмы — важно, однако он призывает не рассылать тяжёлые видео сразу нескольким контактам в популярных мессенджерах.
По словам Алексея Корня, в Москве зафиксирован рост пользования домашним интернетом на 30%. Он утверждает, что крупные операторы уже убрали возможность максимального расширения просмотра видео, ведь пропускная способность сетей является физически ограниченным ресурсом.
Президент МТС считает, что участвовать в конференциях по работе и смотреть фильмы — важно, однако он призывает не рассылать тяжёлые видео сразу нескольким контактам в популярных мессенджерах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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