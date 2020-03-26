По словам Алексея Корня, в Москве зафиксирован рост пользования домашним интернетом на 30%. Он утверждает, что крупные операторы уже убрали возможность максимального расширения просмотра видео, ведь пропускная способность сетей является физически ограниченным ресурсом.Президент МТС считает, что участвовать в конференциях по работе и смотреть фильмы — важно, однако он призывает не рассылать тяжёлые видео сразу нескольким контактам в популярных мессенджерах.