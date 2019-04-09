ИА «Ореанда-Новости» Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что в Арктике вследствие таяния вечной мерзлоты и уменьшения толщины прибрежных льдов в атмосферу выделяется все больше метана. Учёный подчеркнул, что это чревато катастрофическими последствиями для всего земного шара и данный процесс необходимо изучить самым серьёзным образом. Сергеев отметил, что, «возможно, Арктика сейчас становится самостоятельным «игроком» на «кухне» мировой погоды» и вопрос о выделении метана, которое непосредственно не связано с деятельностью человека, теперь становится едва ли не более важным, чем ситуация с «парниковыми» газами промышленного происхождения.